１９日、「一帯一路」がテーマのデジタル展を見学する来場者。（ボアオ＝新華社記者／楊冠宇）【新華社ボアオ3月21日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮東嶼島にある中国航海博物館ボアオデジタル館で19日、「一帯一路」共同建設構想をテーマにしたデジタル展「シルクロードの光・ボアオのスマート空間」が開かれた。マルチディスプレーや裸眼3D、デュアルスクリーン連動など、最先端のデジタル技術を駆使し、静的