2025年4月〜6月に放送されたオリジナルテレビアニメーション『前橋ウィッチーズ』の劇場総集編が制作されることが発表された。あわせて、特報映像が公開された。【画像】青春感たっぷり！『前橋ウィッチーズ』特報映像場面カット特報映像では、魔女を目指す5人の少女、ユイナ、アズ、キョウカ、チョコ、マイの「前橋ウィッチーズ」が、悩める人々と向き合いながら自らの悩みも乗り越えてきたこれまでの道のりを振り返る映像と