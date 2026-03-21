◇オープン戦西武1―7DeNA（2026年3月21日ベルーナドーム）西武の平良海馬投手（26）がDeNAとのオープン戦に先発。5回を投げ4安打5四球4失点と制球にも苦しみ、初黒星を喫した。平良は「5回だけあまり良くなかった。もう少し早いカウントでゴロを打たせにいくような投球ができれば良かったと思います」と冷静に振り返っていた。試合前からDeNA先発の平良拳太郎投手（30）との“平良対決”にも注目が集まった。平良拳は4