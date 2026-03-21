上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』（4月7日後6：30〜※関西ローカル生放送）の新MCに海原やすよ ともこと中川家の2組が就任する。21日放送の『上漫Premium』で発表された。【画像】”カミマン”を見届ける歴代の「大賞」受賞者3人上方漫才界において、年度を通じて寄席、放送および舞台などで最も活躍した漫才師に贈られる名誉ある賞。上方演芸界で最も長い歴史を持ち、これまでに夢路いとし・喜