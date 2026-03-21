日本維新の会は3月21日、定期党大会後に記者会見を開き、吉村代表が日米首脳会談の受け止めやエネルギー情勢について言及した。【映像】吉村代表「日米首脳会談は成功」党大会後の会見の様子会見で記者から、金曜日に行われた日米首脳会談について見解を問われた吉村代表は、「非常に難しい会談だったと思いますが、両首脳の関係を強化するということ、また様々な課題、例えばレアアースの供給、安定供給であったりサプライチ