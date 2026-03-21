◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）東前頭8枚目の宇良（33＝木瀬部屋）は西15枚目の御嶽海（33＝出羽海部屋）に、すくい投げで転がされて5勝9敗となった。過去4勝8敗と合口は良くない。立ち合いは低く当たって右をのぞかせ、攻め込んだ。いったん止まり引いたところを一気に逆襲され、右すくい投げで転がされた。最後は投げに抵抗するように体をひねって一瞬、ブリッジを見せた。ABEMA大相撲