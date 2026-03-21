「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）川田将雅騎手（４０）＝栗東・フリー＝騎乗のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永）が、単勝１・６倍という圧倒的１番人気の支持に応え、京王杯２歳Ｓ以来となる重賞２勝目を飾った。好位から手応え良く抜け出し、朝日杯ＦＳ２着の実力を示した。鞍上の川田は今年早くも重賞５勝目。タイムは１分１９秒８のレースレコード（良）。２着に８番人気エイシンディード、３着に４番人気フ