群馬県上野村の山林で火事が起き、現在も延焼しています。県は自衛隊に災害派遣を要請しました。【画像】炎が広がる山林の様子午前11時半すぎ、上野村乙母で「山林で二手に延焼している」と通行人から119番通報がありました。消防などによりますと、午後3時半時点で上野村役場の北西側にある山林でおよそ2ヘクタールが燃えていて、ポンプ車5台などでの消火活動に加え、ヘリコプター2機で空中から散水しているということです