上方演芸界で最も長い歴史を持つ「第61回上方漫才大賞」（4月7日午後6時30分、関西ローカル）のMCを漫才コンビ、海原やすよ、ともこと中川家が務めることが分かった。21日放送のカンテレ「上漫Premium」で発表された。やすともは12年、17年に女性コンビとして史上初となる2回の大賞受賞の快挙を成し遂げている。一方、初代M−1グランプリ王者の中川家も10年と19年に大賞を受賞。同局は「ともに数々のお笑い賞レースを制し、『上方