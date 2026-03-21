インテルはイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの流出阻止へ動き出すようだ。英『TEAMTALK』が報じている。現在26歳の同選手は2017年よりインテルに加入し、190?の体格ながら足元の技術も高い左利きの万能型のセンターバックだ。加入当初こそアタランタとパルマへレンタル移籍をしていたが、戻ってきてからはインテルにとって欠かせない存在となり、今シーズンもここまで公式戦35試合に出場し、2ゴール6アシストをマークして