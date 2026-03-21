23日に予定されているカラバオカップのファイナル。25-26シーズンのカードはアーセナル対マンチェスター・シティとなった。このゲームで注目が集まっているのは、両者のGKの選択だ。カップ戦では主にリーグ戦で出番がない2ndGKを起用するクラブが多く、アーセナル、シティも同様にFAカップとカラバオカップでは第2GKを起用している。『BBC』によると、シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督は試合前の記者会見でトラフォ