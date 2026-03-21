15日に行われた会長選挙でジョアン・ラポルタ氏が再選したバルセロナは今夏に左利きのセンターバック獲得を画策。インテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニがメインターゲットだとみられているが、高額な移籍金などがネックになると予想されている。そうしたなか、バルセロナはバストーニのほかにも選手をリストアップしており、スペイン『Estadio Deportivo』によれば、バルセロナはアストン・ヴィラに所属す