ラ・リーガのアスレティック・ビルバオが指揮官であるエルネスト・バルベルデ監督の今季限りでの退任を発表した。現役時代はビルバオを含む複数のスペインクラブでプレイしており、引退後は指導者に転身。2022年からビルバオを指揮しており、これが指導者キャリアでの3回目の就任となっていた。近年では23-24シーズンのコパ・デル・レイ優勝を経験している。『MARCA』によると、すでにビルバオは後任を探しており、ボーンマスのア