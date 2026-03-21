マンチェスター・ユナイテッドが、所属するイングランド代表MFコビー・メイヌー（20）との契約延長に迫っているようだ。ユナイテッド下部組織出身のメイヌーは2022年にトップチームデビューを果たすと、卓越したボールコントロールを武器にユーロ2024では10代ながらイングランド代表の主力として母国の準優勝にも貢献していた。しかし、2024年11月から2026年1月上旬まで指揮していたルベン・アモリム前監督体制では出場機会が限定