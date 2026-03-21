ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ロンドン/スタンステッド線を3月18日に開設した。当初は1日2往復を運航し、最大で週15往復を乗り入れる。就航を記念して、チェックインカウンターと搭乗口で祝賀行事が開かれ、リボンカットとケーキカットで祝った。フアット・フラット中・北欧地区営業担当ヴァイスプレジデントは、「英国は引き続き、当社にとって重要な戦略市場の一つです。スタンステッド線の就航により、ロンド