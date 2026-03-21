石川県白山市の山間部で発生した大規模な地すべりで避難指示が出されている地区に住む住民らの生活必需品の搬出作業が行われました。白山市河合町では３月10日に大規模な地すべりが発生したことを受け一部エリアに避難指示が出されていて高齢者施設の入所者や近隣住民が避難生活を続けています。21日は県と白山市が安全確認をしたうえで施設関係者や地域住民に限り建物内に残されていた衣服や食料品など生活必需品の搬出が行われま