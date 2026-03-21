◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人の北浦竜次投手（２６）＝前日本ハム＝が３―０の７回から登板。１回をわずか７球で楽天打線を３者凡退に抑えた。７回、先頭の小郷を１球で投ゴロに打ち取ると、続くマッカスカーを１４７キロで右飛に抑えて２アウト。最後は代打・伊藤裕を１４３キロで中飛に仕留め、わずか７球で１回完全投球を披露した。これまでオープン戦６試合に登板して無失点の好投を続けてきた左