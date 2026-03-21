タレントの重盛さと美（37）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。24年に自費出版で発売した自身写真集について語った。この日はゲストに女優・前田敦子が登場し、先月発売した写真集をPRした。MCの明石家さんまに「重盛もまだ写真集出してるねんやろ？」と振られた重盛は「凄い売れました。フリーで出したので、ぜ〜んぶ自分の取り分」としたり顔。所属事務所社長に活動20周年記念の写真集