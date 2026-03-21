◆オープン戦西武―ＤｅＮＡ（２１日・ベルーナＤ）西武のドラフト１位・小島大河捕手＝明大＝に待望の初ヒットが飛び出した。「９番・捕手」でスタメン出場。４点を追う６回無死、オープン戦１２打席目でうれしい初安打となる右前安打を放った。今春は宮崎・南郷の１軍キャンプスタートを決めるも、最終日の２月２３日に右太もも裏に違和感を訴え２７日にファームに合流。３月８日に実戦復帰を果たし、１３日・ロッテ戦（