◇競泳日本選手権第3日（2026年3月21日東京アクアティクスセンター）男子200メートル個人メドレーは決勝が行われ、24年パリ五輪同400メートル銀メダルの松下知之（東洋大）が1分55秒71で制した。小島夢貴（愛知・豊川高）が1分56秒53の世界ジュニア新記録で2位に入った。2人は1分57秒23の派遣標準記録を突破し、7月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）、秋の愛知・名古屋アジア大会の代表入りが確実となった。2年