歌手の鈴木亜美が２１日、東京・町田市で春の全国交通安全「町田チャレンジ・アンダーワン」に登場。一日警察署長として交通安全トークショー＆パレードを行った。鈴木は２００８年に新宿警察署の一日署長を務めて以来、１８年ぶりの制服姿で登場。「すごく久しぶりで、４０（歳）過ぎて着れると思っていなかったので、ほんとに光栄です」と喜んだ。座間市出身で「中学生の時、初めて友達と電車に乗って遊んだのが町田で、私に