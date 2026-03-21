オリックスの開幕投手を務める宮城が2回1安打無失点。変化球の精度が良く、4三振を奪った。九里は4回1失点、直球に力があった曽谷は1回無失点。阪神の高橋は5回を2安打無失点と危なげなかった。救援陣も安定していた。