歌手の相川七瀬（51）が21日、自身のインスタグラムを更新し、大学院の卒業式ショットを公開した。「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました」とはかま姿のショットを投稿。「これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています。春からも、気持ちを新たに、一歩一歩丁寧に歩んでいきます」と決意をつづり、「いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます」と節目の日に感