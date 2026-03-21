鎌倉新書は3月17日、「第4回改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」の調査結果を発表した。調査は1月16日〜23日、改葬・墓じまいを検討または実施した、同社運営サイト「いいお墓」のユーザー733名を対象にインターネットで行われた。改葬・墓じまいの実施費用なぜ墓じまいを検討したかと聞いたところ、「お墓が遠方にある」(52.0%)、「お墓の継承者がいない」(44.1%)に回答が集中した。また、実際に改葬・墓じまいをした(し