【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1が、20日放送のフジテレビ系『全力！脱力タイムズ』（毎週金曜よる11時〜）に出演。“推し”のアイドルとの共演に涙する一幕があった。【写真】34歳芸人「昔から好き」人気アイドルとの約束叶えた2ショット◆すがちゃん最高No.1、堂本剛と遭遇した過去この日は「脱力ホストクラブ」と題した企画が行われ、ホスト役のすがちゃんがDOMOTOの堂本剛を