【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が3月20日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・東京ホテイソンのたけるとの女装2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気芸人2人「一瞬誰かと」“別人級”女装姿が可愛すぎ◆山内健司＆たける、本格的な女装ショット披露山内は「たけると俺」とつづり、たけると共にウィッグとメイクを施した女装姿を公開。「何枚か撮ったけど自分の写りが良いのを選