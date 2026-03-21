明日22日は、花粉の飛散が、東北・北陸・東海では「極めて多い」、関東は「多い」でしょう。関東や九州などでは、間もなくヒノキ花粉がピーク入りする見込みです。花粉症のある方は、引き続き対策を心がけてください。明日22日東日本中心に花粉が大量飛散スギ花粉の最盛期が続いている東北・北陸・東海は、明日22日も晴れて暖かくなる所が多く、花粉の飛散は「極めて多い」予想です。メインがスギ花粉からヒノキ花粉に交代しつつ