上の写真は、今日21日(土)の横浜地方気象台のソメイヨシノです。午前中は、開花はしている桜はないものの、花開くまで秒読みの様子が届きました。今日21日(土)は、佐賀で桜の開花が発表されました。明日22日(日)以降、全国各地で桜の開花、満開の便りが続々と届きそうです。関東水曜日と週末は雨花を咲き進める催花雨に向こう一週間、関東は、この時期らしく短い周期で天気が変わるでしょう。明日22日(日)は午前中を中心に日差