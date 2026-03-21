◇プロ野球オープン戦 巨人-楽天(21日、東京ドーム)楽天の西口直人投手が緊急降板となりました。西口投手は、3点ビハインドの7回に4番手として登板。先頭打者の増田陸選手に四球を与えたところで、捕手の伊藤光選手がベンチにサインを送り、コーチやトレーナーがマウンドに集まります。その後、西口投手はマウンドを降り、田中千晴投手に交代。わずか5球での緊急降板となりました。西口投手は、2022年に61試合で防御率2.26をマーク