ドジャースのロバーツ監督がパドレスとのオープン戦に登板した山本由伸投手の投球についてコメントしました。この試合、山本選手は初回に157キロの速球、さらにスプリットやカットボールを決め球に3者連続の三振。3回までに7つ三振を奪うなど、5回68球、7奪三振、1四球、無失点と好投。開幕に向けて好調な仕上がりを印象付けました。ロバーツ監督は山本投手の投球について、「彼はここアリゾナでの最後の調整登板だと分かっていた