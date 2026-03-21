◇オープン戦広島7―5ソフトバンク（2026年3月21日みずほペイペイ）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が、27日の中日との開幕戦に「1番」でスタメン出場することが21日、決まった。この日の試合後に新井監督が「もうそれ（1番）でいく。蓮はルーキーですし、1番打者は自由に打席に入れるし、制約もない。彼の良さが出るのかな思う」と明言した。平川はこの日のソフトバンク戦に「1番・中堅」で先発出場して