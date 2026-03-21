「オープン戦、ソフトバンク５−７広島」（２１日、みずほペイペイドーム）広島の新井監督は試合後、２７日の中日戦で迎える今季開幕後も八、九回を島内、森浦に任せるかと問われ「そうやね。そうなるんじゃないか」と話した。また打線についても、１番にドラ１新人の平川（仙台大）、３番に小園を置くこの日と同様の打順かと問われると「もうそれでいく」と明言した。平川の１番起用については「（平川）蓮はルーキーなので