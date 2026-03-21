女優の木野花（78）が20日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にVTR出演。自身が男性だった1度は付き合いたいと思うほど魅力的だという女優を明かした。この日は女優の小林聡美がゲスト出演。14歳で女優デビューし、1988年にはフジテレビ「やっぱり猫が好き」に出演し、個性派女優しての地位を確立。その後も、さまざまな作品で自然体の演技で唯一無二の存在感を放ち続けている。一方、20代からエッセイストとしても活動