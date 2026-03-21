お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムを更新。かつて乗っていた愛車・トヨタ・ランドクルーザーの思い出を綴りました。【写真を見る】【 山口智充 】かつての愛車『トヨタ・ランドクルーザー』の思い出「それこそ大阪へも名古屋へもこれでガンガン往復してました」車好きで知られる山口さんは、トヨタ・ランドクルーザーとの2ショット写真を添えて、「販売された2015年からかな？5年くらい 70復刻に乗ってました