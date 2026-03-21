「オープン戦、ソフトバンク５−７広島」（２１日、みずほペイペイドーム）広島のドラフト２位・斉藤汰（亜大）が、自己最速を更新した。七回に登板。２死から笹川を空振り三振に斬った直球が、１５６キロをたたき出した。１８日のオリックス戦で、それまで最速だった１５２キロを３キロ更新する１５５キロを計測していた。わずか３日で、再び自分史を塗り替え、「僕は、そういう投手じゃないと思って投げているので、あ