中国でペット経済が急速に発展する中、「ペットをそっくり再現するぬいぐるみ職人」が誕生している。糸や毛皮などを使い、亡くなったペットそっくりのぬいぐるみを作りあげるのがその仕事で、飼い主にとっては思い出に触れることができる品となり、慰めを得ることができる。亡くなった愛犬そっくりのぬいぐるみを受け取った「95後（1995〜99年生まれ）」の雍弘菀（ヨウ・ホンイエ）さんは瞬く間に目に涙を浮かべた。少し首を