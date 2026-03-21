Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。長距離ドライブの翌日、腰や背中が重くなってしまうのは、ドライバーあるある。そんな悩みを抱えるドライバーに、ぜひ試してみてほしいアイテムがmachi-yaに登場しています。「分離調整式ランバーサポート」は、背部と腰部がセパレート式になっていることで、まるでオーダーメイドのような座り