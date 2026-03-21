藤枝MYFCは３月21日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第７節で、福島ユナイテッドFCと敵地で対戦。前半に３点を奪い、後半に３失点。３−３で迎えたPK戦を５−３で制し、勝点２を手にした。試合後のフラッシュインタビューで、槙野智章監督は「難しくしてしまったかな」とコメント。「最低限の勝点は取って帰りましたけど、本当にもったいなかった」と話す。良かった点を問われると「いろんなこと準備し