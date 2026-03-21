V・ファーレン長崎は３月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節でファジアーノ岡山と敵地で対戦。終了間際の90＋３分に山粼凌吾が劇的なゴールを挙げ、１−０で勝利を飾った。試合後、山粼がフラッシュインタビューに応じ、自身の決勝ゴールを「みんなで耐えて、最後は自分が決めましたけど、全員で取ったゴールかなと思います」と振り返った。ゴールシーンについては、「あの形は自分でも得意な形