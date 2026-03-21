ブラウブリッツ秋田は３月21日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST-A）第７節でヴァンラーレ八戸とホームで対戦。68分にオウンゴールで先制すると、この１点を守り抜き、１−０で勝利した。これで３連勝。７試合を消化して６勝１敗の勝点18とし、EAST-Aで暫定首位に浮上した。試合後のフラッシュインタビューで、吉田謙監督は「粘り強さってどこから来るんだろう」と切り出す。そして数秒間の沈黙の末、「勝