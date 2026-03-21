◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節埼玉31―7BR東京（2026年3月21日埼玉・熊谷ラグビー場）1敗で2位の埼玉は5位のBR東京を31―7（前半12―0）で下し、11勝目を挙げて再び単独首位に浮上した。埼玉は前半15分、敵陣ゴール前スクラムのチャンスから攻撃を展開してCTBディラン・ライリー（28）のロングパスを受けたWTB長田智希（26）が左の大外から内側へ切り込んで先制トライ。さらに同21分、敵陣ゴール前のラック