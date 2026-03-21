サッカー・明治安田J2・J3百年構想リーグ、ロアッソ熊本は21日、開幕6連勝の宮崎とアウェーで対戦。両チーム無得点で迎えた後半43分、ロアッソは相手に得点を許し0対1で敗れ3連敗です。 次は29日、ホームで鹿児島と対戦します。