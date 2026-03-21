元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。元レスリング女王の山本美憂（51）とのツーショットを公開した。「山本美憂さんとYouTube撮影しました!詳しくは魔裟斗チャンネルで」とつづった魔裟斗。美憂さんの弟、故・山本“KID”徳郁さんの写真がプリントされたTシャツでの2ショットを公開した。魔裟斗のYouTubeチャンネルでは、プロボクサーデビューを控えた美憂の練習を訪問。美憂のパン