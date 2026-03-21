馬券対象として、信頼と安心の軸だ。18日のメイン11R「兵庫馬事畜産特別A2B1」で、小牧太（58）騎乗のダイヤグラフ（牡6＝飯田良、父ルーラーシップ）が勝利。同馬は初の連勝を決めた。スタートは五分。中団やや後方から徐々に位置を上げ、2周目3コーナーでは3番手。逃げたゼンダンスカイ（牡5＝藤川、父レッドファルクス）を射程圏に捉えながら最終直線を迎えると、手応え十分に突き抜け2馬身差をつけて先頭でゴールを駆け抜