米英の共同軍事基地があるディエゴガルシア島。インド洋のただ中に位置する/Reuters（CNN）イランが20日午前、インド洋のディエゴガルシア島にある米英の共同軍事基地に向けて中距離弾道ミサイルを発射したことが分かった。米当局者が明らかにした。当局者によると、イラン沿岸から約3810キロ離れた基地に向けてミサイル2発が発射されたが、いずれも命中しなかったという。ディエゴガルシア島は米国の重爆撃機にとって重要な航空拠