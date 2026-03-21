4月施行の改正女性活躍推進法の主な内容改正女性活躍推進法が4月に施行され、管理職に占める女性比率の公表が従業員101人以上の企業の義務となる。義務化は初めて。男女間の賃金格差の公表義務は対象が現行の301人以上から101人以上に広がる。女性の登用や賃金差を透明化し、格差是正につなげる狙いがある。女性の管理職比率や賃金差の情報は、女性が就職先を選ぶ際の判断材料になりそうだ。採用や配置などで性別を理由にする