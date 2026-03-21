◇プロ野球・オープン戦 西武 - DeNA(21日、ベルーナドーム)西武の先発・平良海馬投手が5回99球を投げ、4安打5四球4失点で降板。その後、囲み取材に応じ、自身の投球を振り返りました。平良投手はこの日の球速や出力に関しては「前の試合よりよかった」と述べ、「あとは変化球のコントロールをもう少しつめていったらいいかなと思いました」と課題について語りました。4回まではヒットや四球で毎回ランナーを出しながらも、後続を