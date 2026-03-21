◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島の今季の開幕守護神が森浦大輔投手に決まった。試合後に新井貴浩監督が「そうなるんじゃないかな」と話した。開幕時点では８回は島内颯太郎投手に託し、昨季２５ホールド、１２セーブの６年目左腕につなぐ構想。この日は８回に島内が登板し２失点し、９回は森浦が３者凡退に封じていた。