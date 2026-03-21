ブルース・リーと死闘を演じた香港映画「ドラゴンへの道」（１９７２年）などで知られる米アクション俳優チャック・ノリスさんが死去したことを受け、ブッシュ米元大統領をはじめ、シルベスター・スタローンやジャン・クロード・ヴァン・ダムら、多くの政界の大物やハリウッドスターが哀悼のメッセージを送った。遺族は２０日、ノリスさんの死をＳＮＳで公表した。８６歳だった。米メディアによると、ノリスさんは１９日、搬送