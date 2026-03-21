新日本プロレス２１日長岡大会で、ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が高橋裕二郎（４５）の挑戦を退けて初防衛に成功した。オープンチャレンジとして行われた同戦の挑戦者として現れたのは、新潟県出身の裕二郎だった。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」ながら地元の大声援を背に受けた挑戦者に、竹下は苦戦を強いられる。裕二郎のセコンドに就いたチェーズ・